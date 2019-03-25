مبلغ خيالي يقرب مبابي من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد مبلغا قياسيا في عالم الساحرة المستديرة من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن ريال مدريد جعل مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي هدفه الأول في سوق الانتقالات القادمة، ومستعد لدفع مبلغ 280 مليون يورو من أجل ضمه.

Mercato : Zinédine Zidane et le Real Madrid veulent Kylian Mbappé https://t.co/VNj5jP9OHE — france football (@francefootball) March 25, 2019

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وأكدت المجلة الفرنسية أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أعطى موافقته الرسمية على هذه الخطوة.

وترجح العديد من التقارير إمكانية انتقال مبابي لصفوف الريال، بعد أن بات النادي الباريسي مجبرا على بيع بعض لاعبيه في رحلة بحثه عن توفير 150 مليون يورو للتهرب من عقوبة مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وأصبح مبابي واحدا من أكثر النجوم رواجا في كرة القدم العالمية بعد انتقاله بقيمة 170 مليون يورو إلى الفريق الباريسي من موناكو في صيف عام 2017.

وسجل اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما 52 هدفا في 79 مباراة خاضها بقميص باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات