كشف تقرير صحفي إسباني، عن أولويات المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، فيما يتعلق بصفقات الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ساديو ماني يتواجد على رأس قائمة اللاعبين المراد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناء على رغبة زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

وقالت الصحيفة، إن ماني يحظى بثقة واسعة من جانب زيدان، الذي طلب التعاقد معه الصيف الماضي قبل أن تتعثر صفقة انتقاله لصفوف ريال مدريد بعد رحيله عن تدريب الفريق الملكي.

وأفادت الصحيفة بأن ما يعزز من فرص انتقال ماني لصفوف ريال مدريد، أن زيدان يمتلك القرار الأول والأخير بشأن التعاقدات الصيفية.

وأوضحت "ماركا" أن صفقة التعاقد مع ساديو ماني ستكلف خزينة ريال مدريد نحو 85 مليون يورو، مشيرة إلى أن عقد المهاجم السنغالي مع ليفربول ينتهي في صيف عام 2023، لذلك طلب زيدان من إدارة الريال محاولة الوصول لاتفاق مع ليفربول لإتمام الصفقة.

وأكملت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد أن ماني يلعب كرة القدم بشكلها الصريح والمباشر، وهو لاعب مهذب وهادئ خارج وداخل الملعب، إلى جانب قدراته الفنية والتهديفية، وهذا ما يحتاجه زيدان بالفعل مع ريال مدريد.

ووفقا لموقع "le10 sport" الفرنسي، فإن زيدان يهتم أيضا بضم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب لاتسيو، في الصيف المقبل، ولكنه يأتي في المرتبة الثالثة بقائمة أولوياته.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن الثنائي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، من ضمن اهتمامات "زيزو".

وكشفت تقارير صحفية، مؤخرا أن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي إلى تشيلسي للحصول على خدمات هازارد مقابل 60 مليون إسترليني، لكن إدارة البلوز رفضت العرض.

ويلعب ريال مدريد على جزئية أن تشيلسي مضطر لبيع هازارد في الصيف المقبل، قبل أن يخسره مجانا في الموسم التالي، بعد أن رفض اللاعب البلجيكي، التوقيع على عقد جديد.

وفيما يتعلق بتشيلسي، فإن النادي الإنجليزي يخشى رحيل هازارد، بسبب عقوبة الحرمان من إبرام تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

إلى ذلك، كشف موقع دون بالون أن ريال مدريد على استعداد لتقديم عرض قيمته 150 مليون يورو لضم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في حال فشله في إتمام صفقة التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد لاعب فريق تشيلسي.

وكانت تقارير أوضحت أن إدارة ريال مدريد خصصت 300 مليون يورو، من أجل إبرام صفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتساءل متابعون عن السبب الرئيسي الذي يقود زيدان لاختيار هذه الأسماء، ولماذا لم يضع المدرب الجزائري الأصل اللاعب المصري في صدارة أولوياته على الرغم من إنجازات الفرعون الصارخة. سؤال نترك للمتابعين الإجابة عنه في موقعنا.

المصدر: RT+ وكالات