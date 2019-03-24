دفع الملاكم الفرنسي صبري سديري ثمن استهزائه بخصمه البريطاني سام ماكسويل، ليخسر بالضربة القاضية في الوقت القاتل للنزال الذي جمعهما، أمس السبت، على حزام "WBO" الأوروبي الشاغر.

تفوق صبري سيديري، البالغ من العمر 25 عاما بالضربات على خصمه خلال النزال، لكنه استفز منافسه في الثواني المتبقية من نهاية الجولة العاشرة الأخيرة، ليتلقى ضربة قاضية لم يتمكن من النهوض بعدها.

When cocky fighters get destroyed, part 265 😳 pic.twitter.com/2MkiBipsPN — BT Sport (@btsport) 24 марта 2019 г.

إقرأ المزيد

ومني صبري سيديري (25 عاما) بالهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، مقابل 10 انتصارات.

بينما حقق سام ماكسويل (30 عاما) انتصاره الحادي عشر في مسيرته الاحترافية، من دون أي هزيمة حتى الآن.

المصدر: "lenta.ru"