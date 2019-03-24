أسقط المقاتل الأمريكي إنثوني بيتيس مواطنه ستيفن تومبسون، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC Fight Night 148" للفنون القتالية المختلطة.

ووجه إنثوني بيتيس ضربة قوية بيمناه، في نهاية الجولة الثانية، بضربة "سوبرمان" القاضية "Superman Punch" أسقط خصمه أرضا، وأضاف لكمتين قويتين أخريين قبل أن يتدخل الحكم لإيقاف النزال، الذي أقيم في مدينة ناشفيل، بولاية تينيسي الأمريكية.

واستعاد بيتيس، الذي لعب لأول مرة في وزن نصف المتوسط، توازنه بعد الهزيمة التي مني بها أمام مواطنه توني فيرغسون، في نزال دموي شرس، جمعهما في 6 أكتوبر الماضي.

وحقق إنثوني بيتيس (32 عاما) بذلك انتصاره الثاني والعشرين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 8 هزائم.

بينما مني ستيفن تومبسون (36 عاما)، بالهزيمة الأولى بالضربة القاضية، والرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: "sportbox.ru"