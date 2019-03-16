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اتحاد كرة القدم النيوزيلندي يرفض التعليق على مقتل عطا عليان بهجوم المسجدين

الرياضة

اتحاد كرة القدم النيوزيلندي يرفض التعليق على مقتل عطا عليان بهجوم المسجدين
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رفض اتحاد كرة القدم النيوزيلندي التعليق على وفاة حارس مرمى كرة الصالات عطا عليان أحد ضحايا الهجوم المسلح على المسجدين في نيوزيلندا، كونه لم يتلق تأكيدا رسميا من الشرطة بوفاته.

وتعددت المصادر التي أكدت وفاة عليان وهو من مواليد الكويت وفي الـ33 عاما من عمره، وهو حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة القدم داخل الصالات، متأثرا برصاص المسلح في هجوم مسجد المدينة أمس الجمعة.

يذكر أن عليان أصبح أبا مؤخرا، وكان مديرا ومساهما في شركة "LWA Solutions"  المتخصصة بالصناعات التكنولوجية. 

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ووقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايستشيرش الجزيرة الجنوبية وأودى بحياة 50 شخصا خلال صلاة الجمعة.

المصدر:stuff.co.nz

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