نجاة منتخب بنغلاديش للكريكيت من هجوم المسجدين في نيوزيلندا

نجا منتخب بنغلاديش للكريكيت من إطلاق النار، الذي استهدف الجمعة أحد المسجدين اللذين تعرضا لهجوم إرهابي في مدينة كرايست تشيريش في نيوزيلندا وأسفر عن سقوط 49 قتيلا وعشرات المصابين.

وكان المنتخب البنغالي لحظة الاعتداء في نيوزيلندا لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي، وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكريكيت في بنغلاديش نظام الدين تشودهوري: "فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، الهجوم وقع قبل أن يصل فريقنا للمكان".

Visiting Bangladesh cricket team @BCBTigers thankfully escaped the terrorist murder of Muslims praying in New Zealand. Revived memories of the sports attacks in 2009 - gunmen firing on the Sri Lanka cricket team in Pakistan & the bombings of Jakarta hotels ready to host @ManUtdpic.twitter.com/hgY7qo4LWk — Asian Football (@Asian_Football) ١٥ مارس ٢٠١٩

وأكد مدير الفريق خالد مسعود أن جميع أعضاء المنتخب بخير.

Bangladesh Team Manager Khaled Mashud Pilot speaks to the media following the incident of shooting in Christchurch. Blackcaps (NZC) and the Bangladesh Cricket Bord : Tigers (BCB) has been made to cancel the Hagley Oval Test pic.twitter.com/CH80ohDFMO — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) ١٥ مارس ٢٠١٩

وقال مراسل يرافق المنتخب، إنه نجا من إطلاق نار في مسجد قرب متنزه هاغلي بارك حيث يوجد مسلحون طلقاء، وغرد لاعب الفريق تميم إقبال قائلا: "لقد نجا الفريق من إطلاق نار".

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack — Tamim Iqbal Khan (@TamimOfficial28) ١٥ مارس ٢٠١٩

وألغيت المباراة المقررة غدا السبت بين منتخبي بنغلاديش ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن اللاعبين، وفقا لما أعلنه المنتخب النيوزيلندي على تويتر.

المصدر: وكالات