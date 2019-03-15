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نجاة منتخب بنغلاديش للكريكيت من هجوم المسجدين في نيوزيلندا

الرياضة

نجاة منتخب بنغلاديش للكريكيت من هجوم المسجدين في نيوزيلندا
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نجا منتخب بنغلاديش للكريكيت من إطلاق النار، الذي استهدف الجمعة أحد المسجدين اللذين تعرضا لهجوم إرهابي في مدينة كرايست تشيريش في نيوزيلندا وأسفر عن سقوط 49 قتيلا وعشرات المصابين.

وكان المنتخب البنغالي لحظة الاعتداء في نيوزيلندا لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي، وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكريكيت في بنغلاديش نظام الدين تشودهوري: "فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، الهجوم وقع قبل أن يصل فريقنا للمكان".

وأكد مدير الفريق خالد مسعود أن جميع أعضاء المنتخب بخير.

وقال مراسل يرافق المنتخب، إنه نجا من إطلاق نار في مسجد قرب متنزه هاغلي بارك حيث يوجد مسلحون طلقاء، وغرد لاعب الفريق تميم إقبال قائلا: "لقد نجا الفريق من إطلاق نار".

وألغيت المباراة المقررة غدا السبت بين منتخبي بنغلاديش ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن اللاعبين، وفقا لما أعلنه المنتخب النيوزيلندي على تويتر.

المصدر: وكالات

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