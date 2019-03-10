شاهد.. المقاتل "الغجري" يهزم "الوحش الأسود" بالقاضية

أسقط المقاتل البرازيلي دوس سانتوس منافسه الأمريكي ديريك ليويس، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة " UFC Fight Night 146" للفنون القتالية المختلطة.

وتمكن دوس سانتوس الملقب بـ "غجري - Cigano" من إسقاط ديريك ليويس الملقب بـ "الوحش الأسود - The Black Beast" بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم، في ولاية كانساس الأمريكية.

وحقق جونيور دوس سانتوس ألميدا (35 عاما) بذلك انتصاره الحادي والعشرين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 5 هزائم.

The second the clock hits 1:00... Chaos breaks loose 🔥



Derrick Lewis vs Junior dos Santos was insane! What an end to the first round!#UFCWichitapic.twitter.com/t0CBWM4RxJ — UFC on BT Sport (@btsportufc) 10 марта 2019 г.

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ديريك ليويس (34 عاما)، مني بالهزيمة السابعة حتى الآن، مقابل 21 انتصارا أيضا، إضافة إلى نزال انتهى من دون نتيجة.

المصدر: "championat.com"