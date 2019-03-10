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شاهد.. المقاتل "الغجري" يهزم "الوحش الأسود" بالقاضية

الرياضة

شاهد.. المقاتل
Globallookpress
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أسقط المقاتل البرازيلي دوس سانتوس منافسه الأمريكي ديريك ليويس، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة " UFC Fight Night 146" للفنون القتالية المختلطة.

وتمكن دوس سانتوس الملقب بـ "غجري - Cigano" من إسقاط ديريك ليويس الملقب بـ "الوحش الأسود - The Black Beast" بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم، في ولاية كانساس الأمريكية.

وحقق جونيور دوس سانتوس ألميدا (35 عاما) بذلك انتصاره الحادي والعشرين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 5 هزائم.

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ديريك ليويس (34 عاما)، مني بالهزيمة السابعة حتى الآن، مقابل 21 انتصارا أيضا، إضافة إلى نزال انتهى من دون نتيجة.

المصدر: "championat.com"

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