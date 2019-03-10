شاهد.. المقاتل "الغجري" يهزم "الوحش الأسود" بالقاضية
أسقط المقاتل البرازيلي دوس سانتوس منافسه الأمريكي ديريك ليويس، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة " UFC Fight Night 146" للفنون القتالية المختلطة.
وتمكن دوس سانتوس الملقب بـ "غجري - Cigano" من إسقاط ديريك ليويس الملقب بـ "الوحش الأسود - The Black Beast" بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم، في ولاية كانساس الأمريكية.
MADNESS!#UFCWichitapic.twitter.com/mUO62WuWy5— UFC (@ufc) 10 марта 2019 г.
CIGANO!!@Junior_Cigano gets the 2nd-round finish at #UFCWichita! pic.twitter.com/9QOkOR57sy— UFC (@ufc) 10 марта 2019 г.
وحقق جونيور دوس سانتوس ألميدا (35 عاما) بذلك انتصاره الحادي والعشرين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 5 هزائم.
The second the clock hits 1:00... Chaos breaks loose 🔥— UFC on BT Sport (@btsportufc) 10 марта 2019 г.
Derrick Lewis vs Junior dos Santos was insane! What an end to the first round!#UFCWichitapic.twitter.com/t0CBWM4RxJ
ديريك ليويس (34 عاما)، مني بالهزيمة السابعة حتى الآن، مقابل 21 انتصارا أيضا، إضافة إلى نزال انتهى من دون نتيجة.
المصدر: "championat.com"