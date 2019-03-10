الملاكم الروسي بيفول يهزم الأمريكي سميث جونيور على لقب بطل العالم (فيديو)

احتفظ الملاكم الروسي دميتري بيفول بلقب بطل العالم حسب تصنيف رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، بفوزه على منافسه الأمريكي جو سميث جونيور، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد.

وفاز الملاكم الروسي على منافسه الأمريكي في النزال، الذي أقيم، في مدينة فيرونا بولاية نيويورك الأمريكية، بالنقاط بقرار إجماع الحكام بواقع: (118-110، 119-109، 119-109)، ليدافع عن لقب بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل وفقا لرابطة الملاكمة العالمية (WBA)، للمرة الخامسة على التوالي.

👑 AND STILL! @bivol_d cleverly boxed his way to victory over Joe Smith Jr as he retained his WBA Light-Heavyweight World Title! 👑



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وحقق دميتري بيفول (28 عاما)، بذلك انتصاره السادس عشر على التوالي، خلال مسيرته الاحترافية، منها 11 بالضربة القاضية، ولم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

بينما مني جو سميث جونيور (29 عاما)، بالهزيمة الثانية، مقابل 24 انتصارا في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: "sportbox.ru"