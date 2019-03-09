الأهلي المصري يعود مهزوما إلى دياره (فيديو)

سقط نادي الأهلي المصري أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكونغولي تيوسيلا كيسيندا هدف الفوز الوحيد لفريقه، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب الشهداء، في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

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وتجمد رصيد الأهلي، بعد هذه الهزيمة، عند 7 نقاط، ولكنه بقي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، وبانتظار نتيجة مباراة فريق سيمبا التنزاني، صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ومضيفه شبيبة الساورة الجزائري، الرابع الأخير برصيد 5 نقاط.

المصدر: "twitter/CAF_Online"