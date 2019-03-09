شبيبة الجزائر يتجاوز الأهلي المصري (فيديو)

انتزع فريق شبيبة الساورة الجزائري صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، من الأهلي المصري، عقب فوزه على سيمبا التنزاني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وأحرز هدفي الفريق الجزائر كل من اللاعبين، سيد علي يحيى شريف، ومحمد الأمين حامية، في الدقيقتين (18، 51 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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ورفع شبيبة الجزائر رصيده إلى 8 نقاط، وارتقى إلى صدارة المجموعة، متجاوزا بفارق نقطة وصيفه الأهلي، الذي سقط أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (0-1)، في المباراة التي جمعتهما، في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب الشهداء، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

بينما تراجع فريق سيمبا إلى المركز الرابع الأخير، برصيد 6 نقاط.

المصدر: "twitter/CAF_Online"