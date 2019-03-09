 
مباشر

شبيبة الجزائر يتجاوز الأهلي المصري (فيديو)

الرياضة

شبيبة الجزائر يتجاوز الأهلي المصري (فيديو)
twitter/CAF_Online
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkao

انتزع فريق شبيبة الساورة الجزائري صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، من الأهلي المصري، عقب فوزه على سيمبا التنزاني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وأحرز هدفي الفريق الجزائر كل من اللاعبين، سيد علي يحيى شريف، ومحمد الأمين حامية، في الدقيقتين (18، 51 من ضربة جزاء) على الترتيب.

إقرأ المزيد
الأهلي المصري يعود مهزوما إلى دياره (فيديو)

ورفع شبيبة الجزائر رصيده إلى 8 نقاط، وارتقى إلى صدارة المجموعة، متجاوزا بفارق نقطة وصيفه الأهلي، الذي سقط أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (0-1)، في المباراة التي جمعتهما، في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب الشهداء، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

بينما تراجع فريق سيمبا إلى المركز الرابع الأخير، برصيد 6 نقاط.

المصدر: "twitter/CAF_Online"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرزها ألا يتدخل ضده أي لاعب بخشونة.. شروط ميسي للعب في المغرب