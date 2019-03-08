الترجي التونسي أول المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال

قص الترجي الرياضي التونسي شريط الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه حوريا الغيني (2-0)، اليوم الجمعة، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع المالي حميد ماريوس أسوكو خطأ في مرماه، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول. ومن ثم أحرز الكاميروني فرانك كوم هدف الأمان الثاني للفريق التونسي، قبل سبع دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.

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ورفع الترجي الرياضي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 11 نقطة، مبتعدا في صدارة المجموعة الثانية، بفارق أربع نقاط بينه وبين الفريق الغيني، صاحب مركز الوصافة، وبالتالي أصبح أول فريق يضمن صعوده إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: "twitter/CAF_Online"