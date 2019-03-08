 
مباشر

الترجي التونسي أول المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال

الرياضة

الترجي التونسي أول المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال
Globallookpress
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lk6d

قص الترجي الرياضي التونسي شريط الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه حوريا الغيني (2-0)، اليوم الجمعة، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع المالي حميد ماريوس أسوكو خطأ في مرماه، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول. ومن ثم أحرز الكاميروني فرانك كوم هدف الأمان الثاني للفريق التونسي، قبل سبع دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.

إقرأ المزيد
الإفريقي التونسي يثأر من الرياضي القسنطيني الجزائري (فيديو)

ورفع الترجي الرياضي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 11 نقطة، مبتعدا في صدارة المجموعة الثانية، بفارق أربع نقاط بينه وبين الفريق الغيني، صاحب مركز الوصافة، وبالتالي أصبح أول فريق يضمن صعوده إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: "twitter/CAF_Online"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صلاح ومحرز.. طرائف وغرائب في مظاهرات الجزائر