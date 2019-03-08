الإفريقي التونسي يثأر من الرياضي القسنطيني الجزائري (فيديو)

ثأر نادي الإفريقي التونسي من مضيفه الرياضي القسنطيني الجزائري، إثر فوزه عليه بهدف، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الفريق التونسي بالفضل في انتصاره للاعبه البوركينافي، باسيرو كومباوري، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. بينما أضاع الكونغولي، ديلان بهمبولا، فرصة تسجيل هدف التعادل للفريق الجزائري بإهداره ضربة جزاء عند الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وعوض الإفريقي بذلك خسارته في الجولة الأولى أمام الفريق الجزائري، وبالنتيجة ذاتها، بهدف وحيد أيضا.

وأنعش الفريق التونسي آماله في بلوغ الدور المقبل، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين الرياضي القسنطيني، صاحب مركز الوصافة في المجموعة الثالثة، بينما يتصدر مازيمبي الكونغولي قائمة المجموعة، برصيده 10 نقاط.

ويتذيل الإسماعيلي المصري، الذي تعادل مع مازيمبي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم أيضا، ضمن منافسات هذه الجولة، قائمة المجموعة برصيد نقطتين فقط.

المصدر: "twitter/CAF_Online"