السوري عمر السومة يدخل تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه بهدف قاتل (فيديو)
سطر النجم السوري عمر السومة اسمه بأحرف من ذهب في الدوري السعودي للمحترفين، بتسجيله هدفا في مرمى مضيفه القادسية بالوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الـ 23 للبطولة.
واقتنص المتألق عمر السومة "العكيد" هدف الفوز الثاني لفريقه الأهلي "الراقي"، في الوقت القاتل، عند الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 4+90— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 8 марта 2019 г.
القادسية 1 : 2 الأهلي
#القادسية_الأهليpic.twitter.com/sU6U2yhZ9b
وأحرز النجم السوري بذلك هدفه اليوبيلي رقم 100 مع الأهلي خلال 102 مباراة، لعبها معه حتى الآن، ليصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف، في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
100 هدف في 102 مباراة في دوري المحترفين السعودي— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) 8 марта 2019 г.
هذا السومة وهذي علومه
هنا القصة كاملة برصد خاص من المركز الإعلامي #مئويه_السومه#S100MAHpic.twitter.com/bvCFe60RkA
لاعبنا @omaralsomah يسجل هدفه رقم ( ١٠٠ ) في مباراته رقم ( ١٠٢ ) في دوري المحترفين السعودي .#مئوية_السومة#S100MAHpic.twitter.com/aIYT8Ug1i0— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) 8 марта 2019 г.
كما رفع السومة رصيده إلى 16 هدفا، في الموسم الحالي، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، بفارق هدفين خلف الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون، المتصدر برصيد 18 هدفا، ويليه الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، في المرتبة الثانية برصيد 17 هدفا.
المصدر: "twitter/alahli_fc"