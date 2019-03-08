شاهد.. السوري السومة يحسم "موقعة" القادسية بهدف قاتل وتاريخي

قاد النجم السوري عمر السومة فريقه الأهلي إلى الفوز على مضيفه القادسية في الوقت القاتل من المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح القادسية التسجيل عبر لاعبه البرازيلي بيسمارك بيريرا، في الدقيقة الـ 31، بتسديدة رائعة من ضربة حرة. ورد مواطنه المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس بهدف التعادل لأصحاب الأرض، بعد دقيقتين فقط، بتسديدة رأسية بعد كرة مرفوعة من الجهة اليمنى.

ومن ثم اقتنص المهاجم المتألق عمر السومة هدف الفوز للأهلي، في الوقت القاتل، في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة رأسية.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 4+90



القادسية 1 : 2 الأهلي



#القادسية_الأهليpic.twitter.com/sU6U2yhZ9b — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 8 марта 2019 г.

وأحرز النجم عمر السومة بذلك هدفه اليوبيلي رقم 100 مع الأهلي خلال 102 مباراة، لعبها معه حتى الآن، ليصبح أسرع لاعب يدخل نادي الـ 100، في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

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ورفع الأهلي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 40 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد القادسية، عند 24 نقطة، وبقي في المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/optaarabi"