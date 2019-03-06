شاهد.. روما يودع دوري الأبطال

خرج فريق روما الإيطالي من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على يد مضيفه بورتو البرتغالي، إثر هزيمته أمامه (1-3)، بعد تمديد لقاء الذهاب الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وسجل ثلاثية الفريق البرتغالي كل من، المهاجم البرازيلي فرانسيسكو سواريز، والمهاجم المالي موسى ماريغا، والمدافع البرازيلي أليكس تيليس، في الدقائق (26، 53، 117) من الوقت الأصلي.

بينما سجل دانييلي دي روسي، قائد روما، هدف فريقه، في الدقيقة 37، من ضربة جزاء.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT