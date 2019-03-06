بالفيديو.. مانشستر يونايتد يصعق باريس سان جيرمان

أطاح فريق مانشستر يونايتد بمضيفه باريس سان جيرمان، من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه عليه (3-1)، في عقر داره، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف السبق للشياطين الحمر مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه الدفاع الباريسي، انفرد على إثرها بحارس المرمى الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، وراوغه قبل أن يرسل الكرة في الشباك الخالية.

ورد الفريق الباريسي بهدف التعادل سريعا، بحلول الدقيقة 12، عبر المدافع الإسباني خوان بيرنات، سجله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد لوكاكو مع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء، واقتنص الهدف الشخصي الثاني له و لفريقه، مستفيدا هذه المرة من خطأ قاتل ارتكبه جانلويجي بوفون.

ومن ثم أطلق المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد رصاصة الرحمة على باريس سان جيرمان، بتسجيله هدف الفوز في مرماه، من ضربة الجزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR)، وذلك في الوت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "حديقة الأمراء".

وعوض مانشستر يونايتد خسارته في ملعبه "أولد ترافورد"، بهدفين من دون رد، في لقاء الذهاب.

المصدر: RT