بالفيديو.. جامع كرات ملعب إيفرتون يستفز كلوب بعد خسارة ليفربول للصدارة

شهدت نهاية مباراة ليفربول أمام مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي، موقفا طريفا جمع المدرب الألماني يورغن كلوب وطفل صغير كان مكلفا بجمع الكرات.

بينما أراد كلوب الخروج من ملعب استاد "غوديسون بارك" بعد نهاية المباراة، التي أضاع فيها الصدارة من ليفربول لمصلحة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 29 من البريميرليغ.

أراد كلوب توجيه التحية لجماهير أصحاب الأرض التي كانت سعيدة لأن فريقها إيفرتون تمكن من عرقلة الجار اللدود ليفربول في سباق المنافسة على اللقب الأول منذ عام 1990.

ليتفاجأ كلوب بطفل من المكلفين بجمع الكرات وإعادتها للملعب أثناء المباراة، يصر على التصفيق له بطريقة حارة، كنوع من السخرية من نتيجة التعادل وتضييع الصدارة بعدما كان ليفربول متقدما بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي.

وأراد كلوب الحديث مع الطفل، لكنه تابع التصفيق دون توقف قبل أن يشير إلى المدرب الألماني بعلامة إنجاز المهمة.

Everton ball boy sarcastically clapping Jürgen Klopp then a thumbs up ...Savage! 😂 pic.twitter.com/V73itUoU9h — Football Stuff (@FootbalIStuff) ٣ مارس ٢٠١٩

وانفعل كلوب خلال المؤتمر الصحفي على أحد الصحفيين بعد انتقاده طريقة اللعب في الجولات الأخيرة، وتضييع الصدارة.

وأجاب كلوب: "هل تعتقد أننا لم نجازف اليوم؟ هل هناك أي مباراة تعادلنا فيها ولم نحاول الفوز بها؟ هل الدفع بمهاجم إضافي سيغير مجريات المباراة؟ الأمر ليس كذلك".

وتابع: نحن نهاجم بما يكفي وكرة القدم لا تمارس بهذه الطريقة، هناك تسع مباريات متبقية، ولم نفقد أعصابنا على العكس مما تفعل أنت بكل وضوح".

المصدر: تويتر