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ليفربول يقع في فخ التعادل أمام إيفرتون ويهدي الصدارة للسيتي

الرياضة

ليفربول يقع في فخ التعادل أمام إيفرتون ويهدي الصدارة للسيتي
Reuters
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فشل ليفربول في استعادة الصدارة من مانشستر سيتي بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه وجاره إيفرتون، اليوم الأحد في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في سعيه إلى إحراز اللقب الأول له منذ 1990، وتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب والذي كان تغلب على مضيفه بورنموث 1-0، يوم السبت في افتتاح المرحلة.

وكان ليفربول صاحب الفرص الأخطر في المباراة خصوصا نجمه الدولي المصري محمد صلاح الذي أهدر هدفين محققين بمعدل واحد في كل شوط.

المصدر: وكالات

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