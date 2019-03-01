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شاهد.. عمر السومه يسجل هدفا عالميا على طريقة "مقصية" رونالدو الشهيرة

الرياضة

شاهد.. عمر السومه يسجل هدفا عالميا على طريقة
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سجل السوري عمر السومة، لاعب فريق النادي الأهلي، هدفا عالميا على طريقة الكبار في مرمى نظيره الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما في قمة مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وجاء هدف السومة من ضربة مقصية رائعة (شبيهة بهدف كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس في أبطال أوروبا) سكنت الشباك في (د.78)، ليدرك به التعادل لفريقه 1-1 وينقذه من الخسارة.

المصدر: RT

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