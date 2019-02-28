إيقاف قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مباراتين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مدافع وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس لمباراتين على خلفية تعمده الحصول على بطاقة صفراء في مباراة أياكس أمستردام بذهاب دور16 لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا القرار يتأكد غياب راموس عن مواجهة إياب الدور ثمن النهائي ضد أياكس أمستردام الهولندي والمباراة الأوروبية التي تليها أو ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تأهل ريال مدريد على حساب أياكس.

وكان ريال مدريد تفوق على أياكس في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتقام مواجهة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات