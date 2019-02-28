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علاقة عاطفية جديدة لحارس مرمى ريال مدريد

الرياضة

علاقة عاطفية جديدة لحارس مرمى ريال مدريد
dailymail.co.uk
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن وجود علاقة عاطفية تجمع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، والمذيعة التلفزيونية الإسبانية ألبا كاريللو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أن الحديث عن العلاقة بدأ بعد أن ظهر الحارس البالغ 26 عاما برفقة حبيبته الجديدة كاريللو البالغة 32 عاما في صور ممسكا يدها في إحدى الأمسيات هذا الأسبوع.

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وأشارت الصحيفة إلى أن البلجيكي بدأ علاقته الجديدة مع ألبا كاريللو، في فترة الاحتفالات بأعياد العام الجديد.

وانضم كورتوا إلى صفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية قادما من تشيلسي الإنجليزي بعد انفصاله عن زوجته الإسبانية السابقة وأم طفليه في أبريل 2018.

وعلقت كاريللو على التقارير التي تحدثت عن علاقتها الجديدة مع كورتوا، قائلة: نحن أصدقاء، ونتعرف على بعضنا أكثر، أنا سعيدة".

وسبق للمقدمة التلفزيونية كاريللو الانفصال أيضا عن نجم التنس الإسباني فيليسيانو لوبيز عام 2017 بعد 3 سنوات من الزواج، كما سبق لها الارتباط ببطل سباقات الدراجات النارية الإسباني فونسي نييتو.

المصدر:dailymail

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