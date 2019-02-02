حارس ريال مدريد مستاء وعينه على أرسنال

عاد من جديد كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد لكرة القدم للتلميح إلى إمكانية مغادرة قلعة الملكي الصيف القادم، بعد فقدانه مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق.

وذكرت صحيفة "the sun" البريطانية، أن الحارس الكوستاريكي ارتبط اسمه بالانتقالات الصيفية إلى نادي أرسنال الإنجليزي، بعد أن أصبح دائم الجلوس على مقاعد البدلاء لصالح البلجيكي تيبو كورتوا.

ولم يشارك نافاس البالغ 32 عاما هذا الموسم في الليغا إلا في 3 مباريات فقط مع ريال مدريد، ولعب مع الفريق مباراته الأخيرة أمام جيرونا والتي فاز بها الميرنغي 3-1 الخميس الماضي في مواجهة ربع نهائي مسابقة كأس الملك.

وقال نافاس: "لقد تغير وضعي كثيرا في ريال مدريد، ليس من السهل اللعب كل شهر ونصف".

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ويسعى أرسنال لضم الكوستاريكي في الميركاتو الصيفي لدعم مركز حراسة المرمى، خاصة بعد أن أعلن بيتر تشيك اعتزاله بنهاية هذا الموسم، لكن في حال انتقاله إلى فريق المدفعجية سيتوجب عليه منافسة الألماني بيرند لينو الذي يخوض موسمه الأول في البريميرليغ.

المصدر: the sun