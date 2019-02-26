مصر.. إجراءات صارمة لاحتواء التراشق والحوارات السوقية في الشارع الرياضي المحتقن

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر بدء التحقيق في جميع وقائع المخالفات التي تضمنتها البرامج الرياضية خلال الأيام الماضية، وتسببت في حالة من الاحتقان داخل الشارع الرياضي.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام المصري في بيانه اعتزامه تطبيق العقوبات الصارمة التي يسمح بها القانون على المخالفات التي وقعت فى برامج الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل.

وبين المجلس أن اللجان المختصة تقوم حاليا بالتحقيق في هذه المخالفات والتي سيتم مواجهتها بشكل حاسم منعا لتكرارها.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس بشكل كامل معلنا أنه لن يتردد في استخدام الأدوات والصلاحيات المكفولة له قانونا لإلزام الوسائل الإعلامية، بعدم إثارة الجماهير حفاظا على القيم والأخلاق الرياضية باعتبارها الركن الأساسي من أركان الرياضة.

وأكد المجلس على ضرورة تحسين المناخ الرياضي العام استعدادا لتنظيم واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم وهي البطولة الإفريقية مما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح البطولة التي تقام على أرض مصر.

وشهدت البرامج الرياضية في الفترة الماضية، تراشقا لفظيا وحوارات متدنية، بحسب المجلس الأعلى للإعلام، ما أثار الجماهير وتسبب باحتقان الشارع الرياضي المصري، خاصة بين جمهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

المصدر: RT