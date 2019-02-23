ميسي يقترب من معادلة أحد أرقام رونالدو القياسية

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الأضواء بتسجيله "هاتريك" بالتخصص في مرمى مضيفه إشبيلية (4-2)، مساء اليوم السبت ، في لقاء الجولة الـ 25 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز الساحر ليونيل ميسي الثلاثية "هاتريك" رقم 32 في الليغا الإسبانية، ويواصل ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الرقم القياسي، برصيد 34 "هاتريك" بقميص ريال مدريد.

وأحرز النجم الأرجنتيني الـ "هاتريك" رقم 50 في مسيرته الكروية، منها 32 في الليغا ، و8 في دوري أبطال أوروبا، و3 في مسابقة كأس إسبانيا، وواحد في كأس السوبر الإسباني، و6 مع منتخب التانغو، ليصبح على بعد ثلاثية واحدة فقط عن كريستيانو رونالدو، الذي سجل 51 ثلاثية في مسيرته، حتى الآن.

🎩 Lionel Messi has now scored 50 hattricks in his career for club & country.



🇪🇸 @FCBarcelona: 44

🇦🇷 @Argentina: 6



🐐 Simply Sensational. pic.twitter.com/fN3yblYuJJ — SPORF (@Sporf) 23 февраля 2019 г.

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كما عزز ليونيل ميسي تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري الإسباني، برصيد 25 هدفا، وابتعد في الصراع على الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوريات الأوروبية، عن أقرب مطارديه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (22 هدفا)، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس (19 هدفا)، والبولندي كريستوف بياتيك مهاجم ميلان (18 هدفا)، والأرجنتيني وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي (17 هدفا)، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول (17 هدفا).

الفريق الأندلسي الضحية المفضلة

وأصبح البرغوث اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف أمام خصم واحد، وهو إشبيلية، فقد سجل أمام ضحيته المفضلة 36 هدفا في 35 مباراة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ضمن قائمة الضحايا المفضلة لديه برصيد 28 هدفا، ثم فالنسيا (27 هدفا)، ريال مدريد (26 هدفا)، وأتلتيك بيلباو برصيد 24 هدفا.

عدد أهداف ميسي في تاريخ مسيرته

وصل ميسي إلى هدفه رقم 650 خلال مسيرته الكروية، حتى الآن، بواقع 585 هدفا بقميص برشلونة سجلها خلال 669 مباراة، و65 هدفا بقميص الأرجنتين أحرزها خلال 128 مباراة، إضافة إلى صناعة 227 هدفا.

650 career goals

585 Barcelona goals

408 La Liga goals

267 assists

106 Champions League goals

65 Argentina goals

50 career hat-tricks

26 goals vs Real Madrid

9 La Liga titles

6 Copa del Reys

5 Ballons d'Or

4 Champions Leagues

1 GOAT



Lionel Messi 👑🐐 — bet365 (@bet365) 23 февраля 2019 г.

المصدر: وكالات