شاهد.. ميسي يذل "بالتخصص" إشبيلية

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى الفوز على مضيفه إشبيلية (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع الجناح الأيمن خيسوس نافاز، الفريق الأندلسي، في المقدمة، عند الدقيقة الـ 22 ، بتسديدة في الزاوية اليسرى البعيدة، بعد هجمة مرتدة منسقة.

ورد البرغوث ميسي بهدف التعادل سريعا، بعد مرور أربع دقائق فقط، بتسديدة رائعة "عالطاير" في المقص الأيسر.

ووضع الأرجنتيني الآخر غابرييل ميركادو، مدافع إشبيلية، فريقه في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني له، قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

وعاد الساحر الأرجنتيني وأدرك التعادل مرة ثانية بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له وللبلوغرانا، في الدقيقة 67، بتسديدة رائعة أخرى في الزاوية اليمنى.

ولم يهدأ النجم ميسي حتى وضع الفريق الكتالوني في المقدمة، بتسجيله الهدف الشخصي الثالث "هاتريك" له ولفريقه، في الدقيقة 85.

ومن ثم اختتم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس رباعية البرسا، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

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ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 57 نقطة، مبتعدا بصدارة الليغا، بفارق 10 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي يستضيف فياريال، يوم غد الأحد، ضمن هذه الجولة أيضا.

بينما تراجع إشبيلية إلى المركز الخامس حتى الآن، في جدول الترتيب، برصيد 37 نقطة.

المصدر: RT