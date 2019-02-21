الاتحاد المصري يهدد الأهلي

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية الدوري الممتاز، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 من فبراير الجاري.

وإن لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

واعتبر المهتمون بالشأن الرياضي المصري بيان اتحاد الكرة تهديدا للأهلي.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 45 نقطة، وهو رصيد بيراميدز ذاته صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر، فيما ينفرد الزمالك بالمركز الأول بـ52 نقطة.

المصدر: وكالات