 
مباشر

الاتحاد المصري يهدد الأهلي

الرياضة

الاتحاد المصري يهدد الأهلي
شعار نادي الأهلي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhqz

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية الدوري الممتاز، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 من فبراير الجاري.

وإن لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

واعتبر المهتمون بالشأن الرياضي المصري بيان اتحاد الكرة تهديدا للأهلي.

إقرأ المزيد
مصر.. تصعيد في الأزمة بين الأهلي وبيراميدز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 45 نقطة، وهو رصيد بيراميدز ذاته صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر، فيما ينفرد الزمالك بالمركز الأول بـ52 نقطة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو...مسن سعودي يتحرش بممرضة