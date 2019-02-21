مصر.. تصعيد في الأزمة بين الأهلي وبيراميدز

قرر مجلس إدارة الأهلي، الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للنادي في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف.

وأصدر نادي الأهلي بيانا، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيه: "قرر مجلس إدارة الأهلي، في اجتماعه، اليوم برئاسة محمود الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير 2019، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)".

وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في العاشر من الشهر الجاري، قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري.

🔴 الأهلي يرفض إستبدال مباراة بيراميدز في الدوري بمواجهة الفريقين في الكأس pic.twitter.com/4gGQyzCibv — Al Ahly SC (@AlAhly) 21 февраля 2019 г.

المصدر: "twitter/alahly"