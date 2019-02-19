برشلونة يتعادل مع ليون في دوري الأبطال

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت فريق برشلونة الإسباني ومضيفه ليون الفرنسي، اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

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وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين، يوم الأربعاء 13 مارس المقبل، على ملعب "كامب نو"، في مدينة برشلونة.

وسيحتاج الفريق الكتالوني، في مباراة الإياب، إلى الفوز بأي نتيجة لبلوغ الدور ربع النهائي للتشامبيونز لغ، بينما التعادل الإيجابي سيكون كافيا بالنسبة لفريق ليون، كي يحجز مقعدا له في دور الثمانية الكبار.

المصدر: RT