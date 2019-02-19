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برشلونة ضيفا ثقيلا على ليون.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

برشلونة ضيفا ثقيلا على ليون.. التشكيلة الأساسية
AFP JEFF PACHOUD
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يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا، على ليون الفرنسي، مساء اليوم في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وسيبدأ المدير الفني لفريق ليون، الفرنسي جينيسيو برونو، مواجهة ضيفه العملاق الكتالوني، بالتشكيلة الأساسية التالية:

 

بينما سيعتمد المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، على التشكيلة الأساسية التالية:

 

المصدر: "twitter/ol/fcbarcelona"

  

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