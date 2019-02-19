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الديناصور البافاري يستدرج ليفربول إلى معقله

الرياضة

الديناصور البافاري يستدرج ليفربول إلى معقله
Reuters
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خرج بايرن ميونيخ بنتيجة جيدة من ملعب "أنفيلد" بتعادله مع مضيفه ليفربول سلبا، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وسيكون بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة، في مباراة الإياب التي ستقام على أرضه في ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونخ الألمانية، يوم الأربعاء 13 مارس المقبل، لكي يحجز مقعدا له في دور الثمانية الكبار.

بينما سيكفي التعادل الإيجابي فقط أو الفوز ليفربول، ليخرج ببطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ.  

المصدر: RT

 

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