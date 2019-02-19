مفاجأة في تشكيلة ليفربول أمام بايرن ميونيخ

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، وسيديرها حكم الساحة الدولي الإيطالي جانلوكا روكي.

واختار المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة الأساسية التالية للريدز، التي غاب عنها المدافع الكرواتي ديان لوفرين الصديق المقرب من النجم المصري محمد صلاح، إضافة إلى المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، لتلقيه إنذارين متتاليين:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا

خط الهجوم: صلاح، ماني، وفيرمينو.

بينما سيبدأ المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، هذه المباراة الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية:

المصدر: "twitter/LFC/FCBayern"