مارسيلو يصدم إدارة ريال مدريد

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، قرر الرحيل عن الفريق الملكي مع نهاية الموسم الحالي.

وبحسب موقع "СОРЕ"، فإن المدافع البرازيلي اجتمع مؤخرا مع مسؤولي الريال، وأفصح لهم عن رغبته في الرحيل عن "الميرينغي"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي العقد الحالي لمارسيلو مع الريال صيف العام 2022، ولكن في حال إصرار اللاعب على الرحيل، وتوصل إدارة فريقه إلى عرض مغر، فقد نشاهد صاحب الـ31 عاما بقميص فريق آخر في الموسم المقبل.

Last 9 #LaLiga matches in which Marcelo has been at starting lineup:

✴️ Athletic 0-0 Madrid

❌ Sevilla 3-0 Madrid

❌ Madrid 1-2 Levante

❌ Barcelona 5-1 Madrid

❌ Eibar 3-0 Madrid

✅ Madrid 1-0 Rayo

✴️ Villarreal 2-2 Madrid

❌ Madrid 0-2 Real Sociedad

❌ Madrid 1-2 Girona — MisterChip (English) (@MisterChiping) 17 февраля 2019 г.

وانضم مارسيلو للريال عام 2007، وخاض مع الفريق هذا الموسم 24 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع ثلاثة أهداف أخرى. ويتعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات لاذعة بسبب تذبذب مستواه، وفي حال رحيله عن الفريق الملكي، يتوقع أن يلتحق بزميله السابق وصديقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

المصدر: matchtv.ru