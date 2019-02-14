الدوري الأوروبي.. لا غالب ولا مغلوب في لقاء كراسنودار وباير ليفركوزن

ساد التعادل السلبي بين كراسنودار الروسي وضيفه باير ليفركوزن الألماني، وذلك في اللقاء الذي جمعهما الخميس ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتنافس الفريقان على إضاعة العديد من الفرص السهلة لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف.

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وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في الـ21 من الشهر الحالي على ملعب "باي أرينا" في مدينة ليفركوزن الألمانية.

المصدر: rsport.ria.ru