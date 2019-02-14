أرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في الدوري الأوروبي (فيديو)
AFP Sergei GAPON
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تغلب باتي بوريسوف البيلاروسي على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة، لاعب وسط باتي بوريسوف ستانيسلاف دراغون في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.
February 14, 2019
ولعب أرسنال بعشرة لاعبين في الدقائق الـ5 الأخيرة من المباراة بعد طرد مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت لتدخله بشكل عنيف على أحد لاعبي الفريق البيلاروسي.
February 14, 2019
وستقام مباراة الإياب في الـ21 من الشهر الجاري على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.
المصدر: RT
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