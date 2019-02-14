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حقيقة انتقال الفرعون صلاح إلى السيدة العجوز

الرياضة

حقيقة انتقال الفرعون صلاح إلى السيدة العجوز
Reuters Phil Noble
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كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، حقيقة انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وهو الأمر الذي تناقلته العديد من التقارير في الفترة الأخيرة.

وتحدثت تقارير عدة عن العرض المنتظر الذي ستقدمه إدارة يوفنتوس لمسؤولي ليفربول، من أجل الظفر بخدمات صلاح خلال الميركاتو القادم، وتوقعت إتمام صفقة تبادلية بانتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلى صفوف الريدز.

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وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" في تقرير لها اليوم، عدم إمكانية رحيل صلاح إلى نادي يوفنتوس في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن ليفربول لا توجد لديه أي نية لبيع صلاح، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اللاعب وقع العام الماضي عقدا جديدا مع الريدز يربطه بالنادي لفترة طويلة.

وأكدت الصحيفة أن صلاح سعيد بوجوده مع الريدز، ولا يريد الرحيل عن النادي الذي انضم إليه في يونيو 2017 قادما من روما الإيطالي.

من جهة أخرى، نفى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيتشي، خلال حوار مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نية ناديه التعاقد مع صلاح عبر مبادلته بديبالا.

المصدر: وكالات

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