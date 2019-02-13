هل سيلعب الفرعون صلاح إلى جانب رونالدو؟

يخطط يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، لعقد صفقة تبادلية بين نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، والدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، إلى أن يوفنتوس لا ينوي التخلي عن نجمه باولو ديبالا، رغم الإغراءات المالية التي قد يحصل عليها من أندية تسعى للتعاقد معه مثل مانشستر سيتي.

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وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يريد عقد صفقة تبادلية مع ليفربول في الصيف المقبل، ينتقل بموجبها ديبالا إلى الريدز، مقابل انتقال الفرعون المصري إلى اليوفي.

وسيلعب النجم المصري في حال إتمام الصفقة إلى جانب الهداف التاريخ لدوري الأبطال وريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف فريق السيدة العجوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المصدر: وكالات