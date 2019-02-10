شاهد.. رونالدو يسقط خضيرة بالضربة القاضية .. ومشجع يواجه الدون بطريقته

اعتذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من زميله الألماني سامي خضيرة بعد اصطدام كرته برأسه خلال مباراة يوفنتوس ومضيفه ساسولو، اليوم الأحد، ضمن الجولة 23 للدوري الإيطالي بكرة القدم.

وتلقى رونالدو كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها لمست يده فسددها قوية طائشة من شدة غضبه، فاصطدمت برأس زميله سامي خضيرة وأسقطته أرضا.

كما شهدت نهاية المباراة اقتحام أحد المشجعين، واقترابه من رونالدو مقلدا طريقة احتفال "صاروخ ماديرا" بالأهداف.

Reuters

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المصدر: "silatv"