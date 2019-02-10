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يوفنتوس يعبر محطة ساسولو بنجاح (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يعبر محطة ساسولو بنجاح (فيديو)
Reuters
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أنجز فريق يوفنتوس مهمته أمام مضيفه ساسولو، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية السيدة العجوز كل من، الألماني سامي خضيرة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والألماني إيمري جان، في الدقائق (23، 70، 86) على الترتيب، في استاد "مابي"، بمدينة ريجيو إيميليا.

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وعزز يوفنتوس صدارته للكالتشيو برصيد 63 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة، عن وصيفه نابولي، الذي سقط في فخ التعادل أمام السلبي أمام مضيفه فيورنتينا، أمس السبت.  

المصدر: "silatv"

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