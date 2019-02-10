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شاهد.. هدف رونالدو الرائع في شباك ساسولو  

الرياضة

شاهد.. هدف رونالدو الرائع في شباك ساسولو  
Reuters
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أحرز النجم البرتغالي هدفا رائعا لفريقه يوفنتوس في مرمى مضيفه ساسولو، في المباراة بينهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لليوفي، في الدقيقة 70، بتسديدة رأسية رائعة، بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.

وعزز الدور رونالدو تربعه على عرش صدارة هدافي الكالتشيو، برصيد 18 هدفا، مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه مهاجم سامبدوريا المخضرم فابيو كوالياريلا.

المصدر: "silatv"     

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