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بالفيديو.. ميلان يكرم وفادة كالياري بثلاثية

الرياضة

بالفيديو.. ميلان يكرم وفادة كالياري بثلاثية
AFP Marco BERTORELLO
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تغلب فريق ميلان على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم الروسونيري بهدف مبكر، في الدقيقة 13، جاء بـ "نيران صديقة" سجله مدافع كالياري، لوكا سيبيتيلي، خطأ في مرماه.

وضاعف لاعب ميلان الجديد البرازيلي لوكاس باكيتا النتيجة له، في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

واختتم الوافد الجديد الآخر إلى الروسونيري المهاجم البولندي، كريستوف بياتيك، ثلاثية أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 62، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سان سيرو"، بمدينة ميلانو.

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ورفع ميلان رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 39 نقطة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الكالتشيو.

في حين، يشغل كالياري المركز الخامس عشر، برصيد 21 نقطة.

المصدر: "silatv" 

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