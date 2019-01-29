السياحة الفضائية في روسيا قد تظهر خلال خمس سنوات

أعلن رئيس مجموعة العمل الوطنية للمبادرة التكنولوجية "AeroNet"، سيرغي جوكوف، أن السياحة الفضائية الخاصة في روسيا قد تبدأ في غضون السنوات الخمس المقبلة.

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وقال جوكوف في تصريح لوكالة نوفوستي: "مشروع رحلات السياحة الفضائية يتطور بفضل المستثمرين، حيث يجري تصميم صاروخ نقل وكبسولة هبوط ومحرك. وعندما يجهز كل شيء، بعد 5 أعوام باعتقادي، سيتمكن سياح الفضاء من التحليق لبضعة دقائق على ارتفاع أعلى من 100 كلم، ومن ثم الهبوط بواسطة المظلات أو المحركات".

وفي عام 2017، حصلت الشركة الروسية الخاصة "كوسموكورس" على ترخيص من مؤسسة "روس كوسموس" عام 2017 للقيام بنشاط فضائي، حيث تخطط لتصميم وتصنيع مركبة مكوكية للرحلات الفضائية السياحية القريبة.

ويذكر أن بافل بوشكين، المدير العام لشركة "كوسموكورس" أعلن في وقت سابق أن عددا كبيرا من المواطنين عبروا عن رغبتهم في المشاركة بالرحلات الفضائية السياحية، مقابل 200-250 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي