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روسيا تنظم رحلات سياحية فضائية على "مسار غاغارين"

الفضاء

روسيا تنظم رحلات سياحية فضائية على
Sputnik
مؤسسة "روس كوسموس"
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أعلن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة عرضت على سياح الفضاء المحتملين القيام برحلات فضائية على "مسار غاغارين"، إضافة إلى الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وقال روغوزين في حديث لصحيفة "أر بي كا": "ليس بالضرورة أن ترتبط الرحلات بالمحطة الفضائية الدولية. فمثلا، يمكن القيام برحلات فضائية على مسار غاغارين وهذا أمر مهم للسياح. وقد بدأنا بالتفاوض مع الشركاء المحتملين المهتمين بالموضوع".

ووفقا لروغوزين، فإنه يمكن لمؤسسة "روس كوسموس" أن تزيد من إنتاج مركبات "سويوز" الفضائية، بعد عام 2020، لاستخدامها في السياحة الفضائية. وأشار روغوزين إلى أن السياحة الفضائية ستجلب للمؤسسة مئات ملايين الدولارات سنويا.

المصدر: نوفوستي

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