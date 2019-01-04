روسيا بصدد إطلاق أثقل صاروخ فضائي في التاريخ

كشف دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن مجمع الصناعات الفضائية الروسي، قد باشر في تصميم وإنتاج أثقل صاروخ فضائي في العالم، في إطار برنامج الرحلات البعيدة.

وكتب روغوزين على "تويتر": "اليوم تم اعتماد الجدول الزمني لتصميم وتصنيع هذا الصاروخ فرط الثقيل من فئة "ينيسي"، ليكون جاهزا للإطلاق سنة 2028".

Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени. pic.twitter.com/xVrfb2SJ60 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 января 2019 г.

وأشار إلى أن الجهة المصممة للصاروخ هي شركة الصناعات الصاروخية الفضائية "إنيرغيا" ومقرها في إحدى ضواحي موسكو، ومركز الصناعات الصاروخية الفضائية "بروغريس" في مقاطعة سمارا جنوبي البلاد، ومركز "خرونتشيف" البحثي للصناعات الصاروخية الفضائية في مدينة موسكو.

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المصدر: "إنترفاكس"