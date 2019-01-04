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روسيا بصدد إطلاق أثقل صاروخ فضائي في التاريخ

الفضاء

روسيا بصدد إطلاق أثقل صاروخ فضائي في التاريخ
Sputnik
صورة ارشيفية لاطلاق صاروخ ناقل روسي
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كشف دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن مجمع الصناعات الفضائية الروسي، قد باشر في تصميم وإنتاج أثقل صاروخ فضائي في العالم، في إطار برنامج الرحلات البعيدة.

وكتب روغوزين على "تويتر": "اليوم تم اعتماد الجدول الزمني لتصميم وتصنيع هذا الصاروخ فرط الثقيل من فئة "ينيسي"، ليكون جاهزا للإطلاق سنة 2028".

وأشار إلى أن الجهة المصممة للصاروخ هي شركة الصناعات الصاروخية الفضائية "إنيرغيا" ومقرها في إحدى ضواحي موسكو، ومركز الصناعات الصاروخية الفضائية "بروغريس" في مقاطعة سمارا جنوبي البلاد، ومركز "خرونتشيف" البحثي للصناعات الصاروخية الفضائية في مدينة موسكو.

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المصدر: "إنترفاكس"

 

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