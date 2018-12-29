"روس كوسموس" تخطط لزيادة عدد عمليات إطلاق الصواريخ في 2019

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية للفضاء أنها تخطط لزيادة عدد عمليات إطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار في العام المقبل.

وجاء في بيان صدر في أعقاب اجتماع قيادة المؤسسة المكرس لإجمال حصيلة عام 2018، أن روسيا تحتل المركز الثالث عالميا فيما يخص إطلاق الصواريخ، ومن المقرر زيادة عدد عمليات الإطلاق في 2019.

وفي وقت سابق كتب رئيس "روس كوسموس" دميتري روغوزين على "تويتر" في وقت سابق من اليوم، أنه تم في عام 2018 إطلاق 22 صاروخا، 9 منها من مطار "بايكونور" و8 من "بليسيتسك" و2 من مطار "فوستوتشني" الجديد، بالإضافة إلى 3 عمليات إطلاق من مطار كورو في غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية.

وأشار روغوزين إلى أن عدد الأهزة الفضائية ضمن المجموعة العاملة على المدار، ازداد بمقدار 8 أجهزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 156 جهازا.

المصدر: تاس