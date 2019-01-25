ما هي الكواكب التي يمكنك رؤيتها من الأرض بالعين المجردة؟

تتكون المجموعة الشمسية من ثمانية كواكب، يمكن رؤية خمسة منها بالعين المجردة.

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وبينما تكون كواكب: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، مرئية في أغلب أوقات السنة، يظل نبتون وأورانوس غير ظاهرين، وبالطبع فإن الكوكب الثامن في مجموعتنا الشمسية هو الأرض.

وتبدو الكواكب مختلفة مقارنة بالنجوم، لأن سطوعها يختلف بحسب دورة حياتها ومدى قربها بدرجة كافية من الأرض لتبدو وكأنها قرص صغير بينما تبدو النجوم كنقطة ضوئية.

وغالبا ما يختلط زحل والمريخ بالنجوم أثناء فترات الخفوت، وفيما تولد النجوم الضوء الخاص بها، فإن الكواكب لا تفعل ذلك، بل تتوهج عن طريق عكس جزء من ضوء الشمس الذي تستقبله من الفضاء.

ويعتمد سطوع الكواكب على بعدها عن الشمس وحجم الكوكب وموقعه من الأرض.

ويمكن رؤية المريخ وعطارد والزهرة خلال فترة الفجر أو الغسق، ويمكن رؤية كوكب المشتري وزحل في السماء خلال فترة الفجر.

ويمكن أن يستمر ظهور بعض الكواكب إلى مدة أسابيع (في حالة عطارد)، وإلى ما يقارب عامين (في حالة المريخ).

وخلال الشهر الجاري، سيكون كوكب المريخ ظاهرا في سماء الليل، بينما سيظهر كل من الزهرة والمشتري في الصباح الباكر.

وسيصبح زحل مرئيا في نهاية الشهر، وسيتلاشى عطارد من سماء الصباح مع نهاية الشهر.

وبدأ هذا الشهر بشكل رائع حيث كان كوكب الزهرة أكثر إشراقا من كوكب المشتري في سماء الصباح، ولكن مع مرور الأيام، أصبح المشتري الآن أكثر إشراقا.

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وعقب نهاية شهر يناير، سيصبح كوكب الزهرة ساطعا قبل ضوء الفجر الأول حتى منتصف شهر مارس.

وسيظهر كوكب المشتري مع الزهرة طوال شهر يناير قبل الفجر، ثم يبدأ في السفر شرقا في السماء حتى شهر أبريل.

وفي 10 يونيو، سيكون المشتري في أكثر حالات الإشراق، وسوف يكون زحل أيضا لامعا بشكل ملحوظ ابتداء من تاريخ 30 يناير قبل الفجر.

وخلال هذا الشهر، سيكون كوكب المريخ ظاهرا في المساء، بالإضافة إلى كوكب الزهرة والمشتري في الصباح.

وسيصبح زحل مرئيا أيضا في نهاية الشهر الجاري، وسيتلاشى عطارد من سماء الصباح مع اقتراب يناير من الانتهاء.

المصدر: ذي صن