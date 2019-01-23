لماذا قد نرى هالة من الضوء حول القمر؟

رصدت أجهزة مراقبة السماء ظاهرة مذهلة تحيط فيها هالة من الضوء بالقمر فوق بودابست.

وتُظهر الصور المذهلة هالة متوهجة حول القمر، يبلغ نصف قطرها نحو 22 درجة، تنتج عنها حلقة أكبر بنحو 44 مرة من القمر.

ويمكن القول إن هذه الظاهرة أكثر شيوعا حول الشمس، وتُعرف باسم "كلب الشمس"، مثل هالة القمر، حيث توجد دائرة من الضوء المتدفق حولها.

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وتتشكل الظاهرة البصرية بسبب بلورات الجليد في الغلاف الجوي، على شكل غيوم رقيقة على ارتفاع حوالي 6100 متر.

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وأثناء الطقس البارد، يمكن أن تحتوي هذه الغيوم على ملايين بلورات الجليد السداسية، وعند مرور الضوء من القمر (الذي يعكس أشعة الشمس فقط) عبر الغلاف الجوي، ينحني أو ينكسر بطريقة معينة داخل البلورات.

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وبالتحديد، ينكسر الضوء عند زوايا لا تقل عن 22 درجة، ما يقود إلى تشكل هالة الـ "22 درجة"، في بعض الأحيان.

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ويصطدم الضوء القادم من القمر أو الشمس ببلورات الثلج عند هذه الزاوية الدنيا، ما يؤدي إلى التسبب في ظهور الهالة.

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وغالبا ما تكون الهالات القمرية عديمة اللون، لأن القمر ليس شديد السطوع. ومن الشائع رؤية لون أحمر باهت من الداخل وأزرق على السطح الخارجي للهالة.

ويتم تحديد شكل الهالة من خلال الشكل الخاص وموضع البلورات في السحب. واستُخدمت الهالات عبر التاريخ كشكل من أشكال التنبؤ بالطقس.

ويوضح مكتب الأرصاد الجوية أن وجود "سحابة سميكة" عالية تحتوي على بلورات الثلج الضرورية لتشكل الهالات، غالبا ما يشير إلى وجود نظام غريب مرتبط بالقمر.

المصدر: ديلي ميل