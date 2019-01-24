عاصفة عظيمة بحجم الأرض على العملاق الغازي

أرسلت مركبة "جونو" الفضائية التابعة لوكالة ناسا صورا جديدة للمشتري، تظهر أحدثها عاصفة كبيرة جدا على سطح العملاق الغازي.

ونشرت الصورة النهائية للعاصفة من خلال دمج ثلاث صور منفصلة، وهو أمر ضروري باعتبار أن "جونو" تدور باستمرار حول الكوكب وتستخدم مرشحات لون لالتقاط تفاصيل العملاق الغازي أثناء دورانه.

Two massive storms in #Jupiter’s turbulent southern hemisphere appear in this new image captured during my latest flyby of the planet https://t.co/GamniM3lQ3pic.twitter.com/DhHYzhHZ8t — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) January 17, 2019

وعندما التقطت الصورة، كان جونو يدور فوق قمم السحب في نصف الكرة الجنوبي للكوكب على بعد نحو 23800 ميل.

ومن المعروف أن المشتري يمتلك بقعة حمراء عظيمة ناجمة عن عاصفة قد يكون عمرها 350 عاما، إلا أن الكوكب يملك عواصف أصغر سنا تتشكل وتتلاشى بشكل أسرع بكثير. ومن بين هذه العواصف تلك التي التقطها "جونو" مؤخرا.

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وتعرف العاصفة باسم "Oval BA"، وهي نتاج لثلاثة عواصف صغيرة تندمج معا، وحدث تصادم هذه العواصف في العام 2000. وفي ذلك الوقت، كان اللون الأحمر أكثر مما هو عليه الآن.

وعلى الرغم من أن تغير اللون غير مفهوم، إلا أن العلماء يعتقدون أن اللون الأحمر يأتي عندما ترفع العاصفة الغازات من الطبقات السفلى في الغلاف الجوي نحو الأعلى، وقد تتحول هذه الغازات إلى اللون الأحمر عند تعرضها لضوء الشمس.

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن شدة العاصفة آخذة في التزايد، حيث بلغت سرعة الرياح 618 كلم/الساعة، وهي درجة السرعة ذاتها الموجودة في البقعة الحمراء العظيمة.

ويصل حجم عاصفة "Oval BA" إلى حجم الأرض تقريبا، وتمر العاصفتان "البقعة الحمراء العظيمة" و"Oval BA" ببعضهما البعض كل عامين.

وذكرت وكالة ناسا في وقت سابق، أن البقعة الحمراء العظيمة لن تبتلع عاصفة "Oval BA"، لكن بعض التغييرات تحدث عادة في حافة العواصف عندما تمر بمحاذاة بعضها البعض.

ومن المقرر أن تستمر المركبة الفضائية "جونو"، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في العمل حتى عام 2021.

المصدر: ميرور