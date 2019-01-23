رائدا الفضاء الإماراتيان يتلقيان دورة البقاء على قيد الحياة في غابة روسية شديدة البرودة

يتلقى أفراد 7 أطقم للمركبات الفضائية دروة البقاء على قيد الحياة في غابة شتوية بضواحي موسكو.

ومن بينهم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي ورائد الفضاء الأمريكي، توماس مارشبيرن.

وأفادت بذلك مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية " VK ".

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وأضاف ناطق باسم المؤسسة بالقول إن أفراد أحد الأطقم الفضائية قد باشروا بالتدرب في الغابة الثلجية الشتوية في إطار دورة البقاء على قيد الحياة وهم رواد الفضاء الروس، قسطنطين بوريسوف وأوليغ بلاتونوف وسيرغي مينايف.

تتضمن الدورة تكتيك عمل رواد الفضاء بعد الهبوط الاضطراري للمركبة الفضائية حيث يتوجب عليهم أولًا نزع البزات الفضائية وارتداء الملابس الشتوية والخروج من الكبسولة وإنشاء بضعة أنواع من المخابئ وسرعة الاتصال بمركز القيادة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتعامل مع رجال الطوارئ.

يذكر أن مدير برامج الرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف، كان قد قال في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن موعد إطلاق مركبة "سويوز أم أس – 15" التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية لم يحدد بعد .

المصدر: تاس