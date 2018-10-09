ولي عهد دبي يوجه رسالة لرائدي الفضاء الإماراتيين في روسيا

صرح ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأن الرائدين الإماراتيين اللذين يتجهزان للسفر إلى الفضاء، فخر لدولة الإمارات، تبعا لأهمية الإنجاز الذي يقومان به.

وأضاف حمدان بن محمد بأن الرحلة التي يشارك فيها رائدا الفضاء الإماراتيان من روسيا، تشكل بداية مرحلة جديدة في رحلة تطوير وتنمية الإمارات.

وفي سياق متصل، توجه ولي العهد بأفضل التمنيات لرائدي الفضاء في روسيا (هزاع المنصوري وسلطان النيادي)، وكذلك لبرنامج الإمارات للفضاء، مضيفا أن الشعب الإماراتي أبدى قدرته وجاهزيته على القيادة في مجالات عدة.

كما نوه حمدان بن محمد إلى الدور الكبير الذي يلعبه مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC)، في وضع أول بصمة للدولة في الفضاء، وذلك عبر التطبيق العملي لبرنامج الإمارات الفضائي.

ويخضع الرائدان العربيان في الوقت الراهن لتدريبات مكثفة في مركز يوري غاغارين في روسيا. ومع جهوزية الرائدين وانتهاء تدريباتهم بالكامل، سيتم اختيار أحدهما فقط، للمشاركة في رحلة لمحطة الفضاء الدولية (ISS) تستغرق 11 يوما، وتنطلق في شهر أبريل من عام 2019.

The countdown has begun and UAE's space dreams are set to be a reality soon. I’m so proud of Sultan Al Niyadi and Hazza Al Mansouri; our nation is looking forward to seeing the first Emirati astronauts onboard the International Space Station on 5th of April 2019. @MBRSpaceCentrepic.twitter.com/eGGZdmEPQq — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 8, 2018

المصدر: Gulf News + Twitter