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مصدر روسي: احتمال تعديل برنامج الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مصدر روسي: احتمال تعديل برنامج الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية
Paolo Nespoli/NASA
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن برنامج الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية قد يعدل من أجل تحليق رائد الفضاء الإماراتي لمدة 10 أيام في شهر سبتمبر المقبل.

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "في البداية كان من المقرر أن تعود المركبة الفضائية (سويوز إم إس-12) إلى الأرض في 3 أكتوبر المقبل، قبل إطلاق المركبة (سويوز إم إس-15)، في 18 أكتوبر. ولكن من أجل تحليق رائد الفضاء الإماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، تقرر إطلاق المركبة (سويوز إم إس-15) في 23 سبتمبر. أي سيمكنه التحليق على متنها، والعودة بعد عشرة أيام إلى الأرض بواسطة مركبة (سويوز إم إس-12)".

يذكر أنه في سبتمبر 2018، بدأ تدريب الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي في مركز تدريب رواد الفضاء في ضواحي موسكو، وإعدادهما لرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي

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