مصدر روسي: احتمال تعديل برنامج الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن برنامج الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية قد يعدل من أجل تحليق رائد الفضاء الإماراتي لمدة 10 أيام في شهر سبتمبر المقبل.

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "في البداية كان من المقرر أن تعود المركبة الفضائية (سويوز إم إس-12) إلى الأرض في 3 أكتوبر المقبل، قبل إطلاق المركبة (سويوز إم إس-15)، في 18 أكتوبر. ولكن من أجل تحليق رائد الفضاء الإماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، تقرر إطلاق المركبة (سويوز إم إس-15) في 23 سبتمبر. أي سيمكنه التحليق على متنها، والعودة بعد عشرة أيام إلى الأرض بواسطة مركبة (سويوز إم إس-12)".

يذكر أنه في سبتمبر 2018، بدأ تدريب الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي في مركز تدريب رواد الفضاء في ضواحي موسكو، وإعدادهما لرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي